«Кредиторы давят»: экономист оценил возможность дефолта на Украине

Аналитики The Economist дали Киеву не больше месяца на то, чтобы избежать дефолта.

В случае жесткой позиции кредиторов дефолт на Украине не то что возможен, а неминуем. Об этом 5-tv.ru заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, комментируя публикацию The Economist о возможном дефолте Украины через месяц.

«С моей точки зрения, дефолт возможен. Хотя я думаю, что какие-то договоренности, по крайней мере в ближайшие месяцы, также возможны. Но в случае если кредиторы не пойдут на уступки, а мы видим, что кредиторы становятся все более жесткими в своих требованиях, то дефолт не то что возможен, он неминуем», — подчеркнул эксперт.

Чирков указал на то, что госдолг Украины превысил 150 миллиардов долларов, тогда как ее реальный ВВП составляет около 60 миллиардов. При таком соотношении страна не может обслуживать задолженность, отметил экономист.

При этом он призвал не обращать внимания на официальный ВВП Украины, который якобы составляет около 175 миллиардов долларов. В эту сумму, пояснил Чирков, киевский режим включает западную помощь, чтобы номинально ее увеличить. На самом же деле ВВП страны в разы ниже.

При повышении процентных ставок и дальнейшем росте задолженности Украина, безусловно, не сможет рассчитываться по долгам, уверен эксперт. Однако, когда именно произойдет дефолт, сказать сложно — это зависит от того, как долго западные политики смогут сдерживать кредиторов Киева, пояснил Чирков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина предложила Польше поучаствовать в «большой приватизации» своих промышленных объектов.