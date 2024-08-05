Немедленно удалите: как распознать шпионские программы на своем смартфоне

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

Депутат Немкин: шпионские программы могут маскироваться под мобильные приложения

Немедленно удалите: как распознать шпионские программы на своем смартфоне

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Каких рекомендаций стоит придерживаться, чтобы защитить телефон?

Владельцам смартфонов следует тщательно проверять свое устройство на наличие шпионских программ, которые маскируются под обычные. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин агенству РИА Новости.

«Анализ установленных приложений. Шпионские программы часто маскируются под безобидные или системные приложения. Просмотрите список установленных приложений: среди них могут оказаться те, которые вы не устанавливали» — сказал он.

По словам депутата, особое внимание следует уделить приложениям с неизвестными иконками. Если владелец смартфона обнаружил нечто подобное на своем устройстве, то следует незамедлительно удалить это.

Немкин посоветовал также загрузить специальные антивирусные программы, которые помогут обнаружить и удалить вредоносные приложения. Но и с ними надо быть осторожными. Следует устанавливать только программы от известных производителей, чтобы не наткнуться на подделку.

Кроме того, защитить смартфон поможет регулярное обновление приложений и операционной системы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что какие ошибки владельцы совершают при зарядке смартфонов.

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