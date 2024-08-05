Убийцы смартфонов: какие ошибки владельцы совершают при зарядке устройств

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Техэксперт Казаков: аккумулятор может перегреться при зарядке смартфона в чехле

Убийцы смартфонов: какие ошибки владельцы совершают при зарядке устройств

Фото: 5-tv.ru

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Срок службы гаджета можно продлить, если следовать нескольким правилам.

Ежедневные ошибки при зарядке смартфона непременно выведут его из строя раньше положенного. Эксперт Илья Казаков рассказал Газета.ру, как продлить службу устройства.

Для начала, отметил он, не стоит заряжать телефон до 100%. Оказывается, у аккумуляторов есть определенное количество циклов зарядки. Чтобы не растратить их, заряжать устройство полностью рекомендуется лишь раз в месяц. В остальное же время достаточно поддерживать заряд на уровне от 20 до 80%.

Полностью разряжать батарею тоже не стоит. Оставлять телефон на проводе на ночь — также плохая идея. Пока вы спите, смартфон может перегреться. К перегреву непременно приведет и подзарядка устройства прямо в чехле.

Пользоваться гаджетом во время зарядки также не рекомендуется. Это приведет к перенапряжению аккумулятора, который пытается делать два дела одновременно — зарядиться и разрядиться.

«Если вам кто-то звонит, отключите телефон от зарядки, ответьте и продолжите процесс позже», — посоветовал эксперт.

В заключение Казаков обратил внимание, что у каждого телефона есть «совместимые» зарядные устройства. Пользоваться следует именно ими, а не первыми попавшимися проводами. «Неродная» зарядка может быть слишком мощной или, наоборот, передавать мало энергии.

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