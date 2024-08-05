ВС РФ уничтожили состоящие на вооружении ВСУ два танка Leopard

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 13 0

Видео опубликовало Минобороны РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federico Gambarini; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Два танка Leopard, которые состоят на вооружении ВСУ, были уничтожены военнослужащими 1-й гвардейской танковой армией группировки войск «Запад». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений», — отмечается в сообщении.

Танки были уничтожены в результате ударов барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С».

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к РФ с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киеву сообщили неудобную новость о новом наступлении ВСУ.

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