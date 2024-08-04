Нет возможности: Киеву сообщили неудобную новость о новом наступлении ВСУ
BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины колоссальных ресурсов
Фото: Reuters / Zohra Bensemra
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ВСУ потребуются колоссальные ресурсы, которых нет.
Украине потребуется много технических и людских ресурсов, чтобы совершить атаку на Крым. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники.
По словам полковника морской пехоты США в отставке Марка Канчиана, попытаться отобрать Крым будет «чрезвычайно сложно», потому что это остров.
Причем совершить удар с моря у ВСУ не получился, для этого у них не хватает кораблей, чтобы перевезти технику и людей. Также у России есть самолеты и подводные лодки, которые практически неуязвимы на море.
Кроме того, эксперты уверены, что Россия хорошо укрепила свою территорию и Украине потребуется много времени, чтобы попытаться пробить ее.
«Даже с F-16 я не думаю, что у Украины есть возможность обеспечить своим наземным силам эффективную непосредственную воздушную поддержку, учитывая возможности российской противовоздушной обороны», — сказал директор по политике в аналитическом центре Бенджамин Фридман.
Россия превышает Украину и по численности. Для РФ не будет проблемой выделить необходимое количество бойцов, чтобы защитить Крым, а вот Украине потребуется «хорошо снабженные силы в три-пять раз больше обороняющихся».
Ранее 5-tv.ru сообщил, как Черноморский флот защищает бухты Крыма от атак ВСУ.
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