Серьезная проблема: могут ли жильцов дома заставить хранить ключи от подвала

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

Адвокат Аржанникова: жильцов дома не могут заставить хранить ключи от подвала

Серьезная проблема: могут ли жильцов дома заставить хранить ключи от подвала

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Насколько законны такие действия от управляющей компании или ТСЖ?

Жильцов многоквартирного дома не могут обязать хранить у себя экземпляр ключей от чердака или подвала. Об этом сообщила адвокат Анна Аржанникова в беседе с изданием aif.ru.

Чтобы защитить чердаки или подвалы от незаконного проникновения, их следует запирать на ключ. Однако ТСЖ или управляющая компания не имеют права передавать их под ответственность кого-то из жителей дома.

«Разъяснения недавно дал Верховный суд, напомнив, что правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда обязательны для власти, контроля и надзора и управляющих компаний. Перекладывать свои обязанности на жильцов они не могут — это незаконно», — объяснила эксперт.

По словам адвоката, ключи должны находиться в управляющей организации, в диспетчерской службе, у дворника или проживающих в доме рабочих.

Жильцы могут хранить у себя экземпляр, если согласны. При этом на дверях подвала и чердака должна быть специальная надпись о том, к кому можно обратиться, чтобы получить ключи.

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