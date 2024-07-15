Бюджетный подход: в каких городах России можно купить самую дешевую квартиру

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 85 0

Самара стала городом-милионником с самими дешевыми квартирами в новостройках

Бюджетный подход: в каких городах России можно купить самую дешевую квартиру

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эксперт рассказал, где можно приобрести недвижимость наиболее выгодно.

Самара стала городом-милионником с самими дешевыми квартирами в новостройках. Об этом изданию Газета.ру рассказал коммерческий директор одной из компаний, специализирующейся по рынку недвижимости, Евгений Белокуров.

Согласно опубликованному исследованию, в июне этого года цена за один квадратный метр в новостройке выросла на 1,3%, по сравнению с прошлым месяцем и составила 164 тысячу рублей. По мнению Белокурова, это обусловлено подскочившим спросом. Россияне торопились приобрести недвижимость в ипотеку под рекордно низкие 8% годовых. Речь о государственной программе, которая перестала действовать 1 июля.

«Интересно, что рост отмечается не во всех миллионниках. Например, в Краснодаре медианная стоимость „квадрата“ первичного жилья существенно снизилась в июне — на 11,6%, за счет ухода из экспозиции части лотов бизнес-класса», — заметил специалист.

Также в список с тенденцией на снижение цены попали Волгоград, Воронеж и Красноярск. А самым доступным городом для покупки жилья стала Самара. Там средняя стоимость одного квадратного метра в новой «двушке» составляет 99 тысяч рублей, в квартире-студии — 114 тысяч, «однушке» — 104 тысячи. А просторная двухкомнатная квартира в Самаре может обойтись примерно в 98 тысяч рублей за «квадрат».

Ранее 5-tv.ru писал, что в России продлили действие семейной ипотеки вплоть до 2030 года — ее ставка оказалась 6%.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
87.81
0.07 95.78
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Самокат за 200 тысяч конфисковали в Москве за нетрезвую езду и наезд на пешехода
23:40
Жена продюсера «Брата 3» Переверзева едва не родила в застрявшем лифте роддома
23:20
Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты
22:51
Путин запустил новые металлургические предприятия страны
22:31
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис прокомментировал инцидент с дракой
22:12
«Будущее решается на фронте»: нужен ли России второй «саммит мира» по Украине

Сейчас читают

Пересменка в Эстонии: провальные итоги Каллас, «налог на русофобию» и дефицит бюджета
Экс-адвокат Ефремова получил ранение при атаке дрона ВСУ в Марьинке
День русской лени: какой она бывает, как влияет на организм и нужно ли с ней бороться
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака