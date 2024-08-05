Умер трехкратный олимпийский чемпион по гребле Вячеслав Иванов

Умер трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по гребле Вячеслав Иванов. Об этом сообщила Федерация гребного спорта России (ФГСР).

В мире российского спорта произошла огромная потеря. На 87-м году жизни не стало легендарного спортсмена. На его счету не одна победа на европейском и мировом уровне, в том числе и три олимпийских золотых медали. Иванов совершал немыслимые вещи, бил все рекорды и ломал представления о гребле.

«Сегодня мы скорбим о потере выдающегося спортсмена, великого гребца Вячеслава Иванова. Скорбь заполняет наши сердца, но вместе с ней остается и гордость за то, что мы жили в одну эпоху с этим неповторимым человеком», — приводят слова президента организации Алексея Свирина в Telegram-канале ФГСР.

Причина смерти спортсмена не уточняется, как и место прощания с ним.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер Вячеслав Гилинов из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня».