Умер актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня»

Артист ушел из жизни 2 августа.

Умер заслуженный артист России Вячеслав Гилинов, известный по сериалам «Кухня» и «Моя прекрасная няня». Актер ушел из жизни 2 августа в возрасте 92-х лет. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Гоголя.

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«Вячеслав Львович служил в театре с 1961 года и на протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких запоминающихся образов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам Вячеслава Львовича», — говорится в сообщении.

Наиболее известные картины с участием Гилинова — «Остановка по требованию», «Моя прекрасная няня», «Детективы» и «Кухня».

В 2000-м году его удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса Людмила Приходько. Ей было 79 лет.