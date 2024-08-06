От каждого по способностям: в России могут вернуть распределение после вузов

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

Госдума работает над инициативой по возвращению распределения после вузов

От каждого по способностям: в России могут вернуть распределение после вузов

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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В Госдуме предложили вспомнить советскую практику, которая гарантировала выпускнику работу.

В Госдуме обсудили возможность возвращения советской практики распределения студентов-бюджетников. Как показал опрос россиян, проведенный изданием KP.RU, люди считают эту инициативу правильной, однако большинство выступают за усовершенствование методов.

Почти половина опрошенных (49%) считает, что распределение должно работать в рамках родного региона выпускника, а не отправлять того на другой конец страны. Это станет отличным подспорьем для молодежи, которая не может найти работу по специальности. Выпускники смогут получить и профессиональный опыт, и трудовой стаж.

Еще 35% респондентов высказались за то, чтобы студентам была гарантирована заработная плата, соответствующая рыночной.

«Это правильная мера! Хочешь учиться за счет государства, будь добр отработать по профильной специальности два-три года там, куда тебя направят. Но при этом государство должно обеспечить нормальный уровень дохода, полный социальный пакет, нормальное проживание и так далее», — считает один из опрошенных.

Некоторые из респондентов предложили считать стаж одного года работы по распределению за два года трудового. Против распределения в любом виде выступили 7% опрошенных.

Ранее 5-v.ru рассказывал, что Владимир Путин поддержал идею о приглашении жен на реабилитацию участников СВО.

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