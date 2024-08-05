«Самые лучшие специалисты»: Путин об участии жен бойцов СВО в их реабилитации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Путин поддержал идею о приглашении жен на реабилитацию участников СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Участники спецоперации сами попросили приглашать в санатории своих супруг, чтобы те могли оказывать психологическую поддержку.

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко предложила разрешить участникам спецоперации проходить реабилитацию в санаториях вместе с женами. Идею поддержал президент Владимир Путин.

Председатель Совфеда, в частности, рассказала о реабилитационных центрах для участников спецоперации, где те сами попросили о возможности приглашать жен, чтобы те могли оказывать психологическую поддержку.

«Самые лучшие специалисты», — ответил на это Путин в ходе встречи с Матвиенко, на которой также присутствовал глава Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы Минобороны России Андрея Белоусова, сегодня есть вопросы, над которыми нужно работать. В частности, они касаются социального обеспечения участников спецоперации.

Белоусов также заявил, что нужно решить вопросы медобслуживания бойцов в гражданских поликлиниках, убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот. Он назвал «абсолютным непорядком» ситуации, когда бойцы приезжают в отпуск, их отправляют из гражданских медучреждений в госпитали, которые зачастую переполнены.

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