«Самые лучшие специалисты»: Путин об участии жен бойцов СВО в их реабилитации

Путин поддержал идею о приглашении жен на реабилитацию участников СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Участники спецоперации сами попросили приглашать в санатории своих супруг, чтобы те могли оказывать психологическую поддержку.
Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко предложила разрешить участникам спецоперации проходить реабилитацию в санаториях вместе с женами. Идею поддержал президент Владимир Путин.
Председатель Совфеда, в частности, рассказала о реабилитационных центрах для участников спецоперации, где те сами попросили о возможности приглашать жен, чтобы те могли оказывать психологическую поддержку.
«Самые лучшие специалисты», — ответил на это Путин в ходе встречи с Матвиенко, на которой также присутствовал глава Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы Минобороны России Андрея Белоусова, сегодня есть вопросы, над которыми нужно работать. В частности, они касаются социального обеспечения участников спецоперации.
Белоусов также заявил, что нужно решить вопросы медобслуживания бойцов в гражданских поликлиниках, убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот. Он назвал «абсолютным непорядком» ситуации, когда бойцы приезжают в отпуск, их отправляют из гражданских медучреждений в госпитали, которые зачастую переполнены.
- 5 авг
- Форум «Рубеж» Молодежного крыла Народного фронта стартовал под Воронежем
- 5 авг
- Два склада и до 620 боевиков ВСУ: успехи «Южной» группировки в ДНР за сутки
- 5 авг
- Лаборатория в подвале: как ВС РФ изучают захваченные украинские беспилотники
- 5 авг
- Артиллеристы ВДВ уничтожили командный пункт ВСУ на правобережье Днепра
- 5 авг
- «Эффективность нулевая»: почему радость Зеленского от прибытия F-16 продлится недолго
- 5 авг
- «Рапиры» разносят опорные пункты ВСУ под Угледаром. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 авг
- Экипажи Су-34 атакуют ВСУ с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 авг
- Точно в цель: расчеты ТОС-2 уничтожают укрепления ВСУ на авдеевском направлении
- 4 авг
- ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства
- 4 авг
- ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР
Читайте также
48%
-0.08 92.83
-0.02
Нашли ошибку?