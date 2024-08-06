Мемориал жертвам нацистов в Польше облили коричневой краской

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Мемориал жертвам резни в Воле близ Варшавы облили веществом коричневого цвета

Мемориал жертвам нацистов в Польше облили коричневой краской

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Местные власти пообещали быстро найти и наказать вандалов.

Мемориал жертвам резни в районе Воля на западе Варшавы подвергся нападению вандалов сразу после прошедших здесь памятных мероприятий. Об этом сообщил глава района Кшиштоф Стшалковский, опубликовав фото памятника, облитого веществом коричневого цвета.

«Еще вчера мы шли на марше памяти в честь 80-й годовщины массовых казней около 50 000 жителей. И вот как над местом памяти сегодня ночью надругались вандалы. Я не оставлю это дело без внимания», — написал чиновник на своей странице в Х.

Он добавил, что на месте происшествия работает полиция, и выразил надежду, что виновные будут быстро найдены и осуждены. Также мэр пообещал восстановить мемориальную доску сразу, как только разрешит полиция.

Так называемая резня в Воле или Вольская резня произошла в ходе Варшавского восстания с 5 по 12 августа 1944 года. Тогда за несколько дней немецкие войска Waffen-SS по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера уничтожили, по разным оценкам, от 40 тысяч до 60 тысяч поляков.

Резня в Воле считается самым массовым единовременным убийством мирного населения в Европе во время Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандал осквернил мемориал «Погибшим солдатам» в Ленобласти.

+24° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Массированная атака ВСУ на Курскую область: два человека погибли
15:56
Британский пловец Пити пожаловался на червей в еде спортсменов на ОИ в Париже
15:44
Массовое захоронение узников концлагеря нашли в Ленобласти
15:32
Выбритые виски и облегающие джинсы: Аффлек сменил имидж на фоне развода с Лопес
15:20
«Делают свою работу»: как российские войска выдавливают ВСУ на харьковском направлении
15:11
Причина в птицах? Как лихорадка Западного Нила проникла в Россию

Сейчас читают

Ярмарка тщеславия на могиле, мертвые цветы, запрет оборачиваться: священник назвал кладбищенские приметы, в которые лучше не верить
Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать
Один звонок: как Белоусов предотвратил покушение на Владимира Путина
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака