«Конфликт разума и чувств»: Бородина стала заложницей нездоровой любви?

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 17 0

Психолог Чубаров заявил, что Бородина вновь ошиблась с выбором мужчины

«Конфликт разума и чувств»: Бородина стала заложницей нездоровой любви?

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая обожглась с прошлым партнером. Станет ли Сердюков спасением или разобьет потрепанное сердце звезды?

Телеведущая Ксения Бородина вновь выбрала неподходящего мужчину. Об этом психолог Владислав Чубаров рассказал изданию «Страсти».

Новым ухажером Ксении стал участник шоу «Последний герой» Николай Сердюков. Несмотря на все заверения Ксении после разрыва с Омаровым, что она больше не хочет строить любовь с «хайпажорами», звезда вновь выбрала несерьезного мужчину. Специалист заверил, что Ксения нашла партнера типажа прошлого возлюбленного, с которым отношения у них совсем не заладились, хотя и говорит об обратном.

«То, что Ксения раньше говорила, что никогда не свяжется с медийным человеком, а сейчас начала отношения с участником телевизионного шоу, не вызывает какого-то удивления. Это вечный конфликт разума и чувств», — сказал Чубаров.

Подписчики звезды не оценили ее выбор и стали выдвигать предположения, что Сердюков просто наживается на телеведущей. Никто не поверил в искренность его чувств. Люди уверены, что от Ксении ему нужны лишь деньги и хайп.

Психолог также прокомментировал почему Бородина так долго держала свою любовь в тени. Чубаров считает, что все дело в имидже. Ксении вероятно не хотелось заявлять об отношениях, но солидной женщине не положено быть одной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина показала видео утренних объятий с новым ухажером.

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