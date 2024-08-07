ФСБ рассекретила документы о применении Гитлером атомной бомбы против СССР

Как минимум за два года до этого активно велись работы по изобретению смертоносного оружия.

Адольф Гитлер планировал летом 1945 года применить против СССР атомную бомбу. Работы активно велись как минимум за несколько лет до этого — причем успешно. Об этом стало известно благодаря рассекреченным ФСБ России документам допроса группенфюрера СА Вернера Вехтера генерал-полковником СССР Иваном Серовым.

При этом речь изначально шла о ракетах «ФАУ-2» и атомной бомбе, но затем обнаружились новые детали.

«Мне было известно, что Министерство вооружений проводило практическую работу по подготовке к применению атомной бомбы. Об этом я узнал от своего знакомого редактора секретного правительственного бюллетеня Гертеля Ганса», — заявил Вехтер в ходе допроса в октябре 1945 года.

Согласно рассекреченным документам, в июне 1945 года планировались атомные бомбардировки индустриальных центров СССР в районе Урала и Средней Азии. Именно такое предположение сделал Серов на основе всей доступной информации и результатов допроса Вехтера.

Отмечается, что сброс планировалось осуществлять с самолетов «новейшей конструкции», проекты которых уже были разработаны в 1944 году в Германии. Бомбардировщики дальнего действия были способны нанести удар как по военным центрам СССР на Урале, так и по промышленным объектам в Северной Америке.

Более того, уже в 1943 году шли «большие» работы по разработке атомной бомбы. В частности, этим занимался Кайзер-Вильгельм институт, расположенный в Берлине.

«Да простит мне бог последние 14 дней войны», — привел слова Гитлера государственный секретарь Министерства пропаганды доктор Науман.

Планам нацистской Германии не суждено было сбыться — СССР вместе с союзниками одержали победу в мае 1945 года.

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