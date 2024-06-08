«Витает в воздухе»: внук Оппенгеймера оценил риск начала ядерной войны

Какие события усугубляют ситуацию в мире?

Чарльз Оппенгеймер, внук разработчика первой в мире ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера, считает, что на данный момент мир как никогда близок к потенциальному ядерному конфликту.

«Это витает в воздухе с 1949 года. Опасность возникновения гонки вооружений существовала всегда. Я и моя семья все время считали, что ввязываться в гонку вооружений — это ошибка, и что между сторонами должно быть больше сотрудничества, чтобы ее предотвратить», — отмечает Чарльз.

Если взять в расчет все происходящее в мире — конфликт на Украине, ситуацию в Китае и напряженность отношений между Россией и США, ядерная война кажется более вероятной, чем когда-либо, считает Оппенгеймер.

Чарльз и ранее подчеркивал, что на фоне усиления геополитической напряженности мир «вступает в новую фазу большой опасности». Он также выступал за более широкое применение ядерной энергии в других целях. Например, для борьбы с изменением климата. По его мнению, следует использовать науку и технологии, чтобы спасать мир, а не разрушать его.

Полное интервью с Чарльзом Оппенгеймером смотрите в программе «Известия. Главное» 9 июня в 00:00 .

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия.