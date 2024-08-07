Без вины виноватые: какие продукты считаются вредными ошибочно

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 66 0

Врач Устинова: люди боятся дрожжей в составе хлеба совершенно напрасно

Без вины виноватые: какие продукты считаются вредными ошибочно

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Чем можно пополнить продуктовую корзину, не боясь последствий?

Рыбные консервы, дрожжевой хлеб, селедку и свиную печень ошибочно называют вредными, ведь в этих продуктах масса полезных веществ. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.

По ее словам, если рыба была законсервирована не в масляной, а в водной заливке или рассоле, она является отличным источником легкоусвояемого белка, йода, кальция и фосфора в идеальных для человеческого организма пропорциях. Главное — не есть консервы на ужин, так как в них содержится много соли. Лучше употреблять их на завтрак или обед.

Также полезным продуктом является селедка: в ней есть большое количество Омега-3 и витамина D. Так что всего 50 граммов селедки способны насытить организм сразу двумя важными полезными веществами. Однако перед употреблением врач рекомендует замочить рыбу в воде, так как производители часто сильно засаливают ее для увеличения срока годности.

Неверным специалист называет утверждение о том, что бездрожжевой хлеб полезнее дрожжевого.

«Разница в дрожжевом и в бездрожжевом хлебе всего лишь в закваске. В дрожжевой, как правило, готовится на дрожжах, а в бездрожжевой — на грибках. При этом их химический состав, и, соответственно, польза и вред, могут быть абсолютно одинаковыми», — объяснила врач.

Что касается свиной печени, несмотря на различные опасения, это — крайне низкокалорийный продукт. На 100 печени приходится примерно 100 килокалорий и 20 граммов легкоусвояемого белка.

«Кроме того, это отличный источник витаминов группы B, особенно B12, железа, меди, а также витамина А. Поэтому свиную печень можно смело назвать низкокалорийным, высокобелковым продуктом, в котором как нигде содержится много витаминов группы B, железа, меди и витамина А», — подытожила Устинова.

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