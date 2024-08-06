«Путь опасных патогенов»: какие арбузы могут навредить здоровью

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Врач-диетолог Соломатина: в разрезанных арбузах содержатся опасные патогены

«Путь опасных патогенов»: какие арбузы могут навредить здоровью

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На что важно обращать внимание?

Чтобы избежать отравления арбузом, не стоит приобретать уже разрезанные на рынке ягоды, а также подбитые и треснутые. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Lenta.ru.

«Покупать разрезанные арбузы можно только в проверенных магазинах, где все стерильно, где они хранятся в холодильниках и под пленкой. А вот разрезать арбуз на улице, где-нибудь на рынке, значит, открыть путь для развития различных опасных патогенов, которые прекрасно себя чувствуют в сладком соке», — объясняет эксперт.

По ее словам, безопасность не гарантируется, даже если сразу после покупки отнести арбуз домой. По этой же причине не рекомендуется покупать подбитые или треснувшие ягоды.

Что касается выбора арбуза, Соломатина советует обращать внимание на его внешний вид. На спелую и хорошую ягоду указывает сухой хвостик, глухой звук при ударе и желтый бок, причем, чем ярче, тем лучше. Кроме того, важен размер плода. Слишком большие или маленькие приобретать не стоит, самый оптимальный вариант — арбузы среднего размера.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему опасно есть арбуз с косточками.

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