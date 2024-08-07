«По нужде» или бескорыстно: какими качествами должен обладать настоящий друг

Благодаря социологическому опросу удалось выяснить, какое определение дружбы используют большинство россиян.

Большинство жителей России (43%) считают, что дружба — это прежде всего поддержка и искренность. Именно такое определение им ближе всего. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на исследование социальных сетей.

Удалось выяснить, что 23% россиян считают дружбу общением, основанным на общих интересах, столько же — веселым времяпрепровождением без глубокой привязанности. И лишь 11% опрошенных считают, что дружба — это общение «по нужде». Оно возникает только в ситуациях, когда одной из сторон требуется поддержка.

Опрос пользователей выявил, что наиболее ценными качествами считаются бескорыстность (32%), способность сопереживать и радоваться за друга (31%) и готовность помочь (30%). Менее востребованными оказались искренность (29%), верность (28%), умение веселиться (15%) и хранить секреты (10%), а также креативность (6%).

Важно отметить, что участники могли выбирать несколько вариантов ответа. Среди пользователей старше 45 лет готовность помочь стала наиболее важным качеством (47%).

Также удалось выявить, что у большинства опрошенных (33%) всего два-три человека, которых они могут назвать друзьями. При этом 34% респондентов от 18 до 24 лет заявили, что у них больше десяти друзей. Большая часть респондентов (40%) полагают, что с возрастом количество друзей уменьшается. Особенно это мнение распространено среди людей старше 45 лет (50%).

Что касается возрастных различий между друзьями, 36% людей дружат со сверстниками, а 34% — с людьми, старше или младше на пять лет.

Большинство респондентов (36%) считают разницу в возрасте три-пять лет приемлемой, а 33% утверждают, что возраст в дружеских отношениях не имеет значения.

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