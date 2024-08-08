«Желание подражать»: в Южной Корее обвинили КНДР в борьбе с музыкой BTS

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 26 0

Син Вон Сик: власти КНДР борются с музыкой BTS из-за подражания их танцам

«Желание подражать»: в Южной Корее обвинили КНДР в борьбе с музыкой BTS

Фото: www.globallookpress.com / Kristin Callahan

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Сеул транслировал композиции этой группы на границе в рамках «психологической войны».

Власти КНДР активно борются с южнокорейской музыкальной K-pop группой BTS из-за массового подражания музыкантам северокорейской молодежи. Об этом агентству Reuters заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

«Мне известно, что Северная Корея изо всех сил пытается остановить популярность BTS, поскольку среди молодежи (северокорейской. — Прим. ред.) возникло повальное желание подражать их танцам», — считает глава Минобороны Южной Кореи.

По мнению министра, трансляция музыки BTS через громкоговорители на границе с КНДР показала свою крайнюю эффективность в плане «психологической войны» с соседом. Он уверен, что в долгосрочной перспективе это сильно повлияет на общество КНДР.

Власти Южной Кореи решили транслировать музыку BTS из-за неоднократной отправки КНДР воздушных шаров с мусором. Их первая партия пересекла границу в конце мая. Жители страны увидели целый град из падающих мешков с мусором.

К слову, своеобразная «бомбардировка» Южной Кореи началась в ответ на разбрасывание южнокорейских агитационных листовок в приграничных районах КНДР.

Ранее 5-tv.ru писал, как участники музыкальной южнокорейской K-pop группы W24 признались в любви к России.

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