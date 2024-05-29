Переброска мусора: КНДР отправила в Южную Корею более 150 шаров с особым грузом

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 92 0

Yonhap: КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею

Переброска мусора: КНДР отправила в Южную Корею более 150 шаров с особым грузом

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

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Зеркальный ответ со стороны Северной Кореи последовал после недавней провокации Сеула.

КНДР запустила в сторону Южной Кореи более 150 шаров с мусором, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. В Сеуле заявили, что подобные действия со стороны соседа нарушают нормы международного права.

«Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа», — цитирует агентство заявление Объединенного комитета начальников штабов ВС страны (JCS).

Воздушные шары пересекли границу страны вечером 28 мая, а затем жители Южной Кореи увидели целый град из падающих мешков с различным мусором — начиная с обычных пластиковых бутылок и обуви, заканчивая навозом. Все это приземлялось в самых разных местах страны, достигнув юго-восточной провинции Южный Кенсан. Отмечается, что власти уже проводят детальный анализ отправленных шаров.

Зеркальные меры со стороны Пхеньяна последовали в ответ на разбрасывание южнокорейских агитационных листовок в приграничных районах страны. Причем это было дополнено ежедневными разведывательными полетами в середине мая, но уже со стороны США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Северная Корея провела запуск баллистической ракеты в направлении Японского Моря — это произошло в конце прошлого месяца.

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