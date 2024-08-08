Британские экономисты признали масштабные экономические успехи России. Свои выводы они опубликовали в одном из самых авторитетных изданий — The Times. В статье указывается, что наша страна поднялась на восьмое место среди самых развитых стран мира. И сместила с этой строчки как раз Туманный Альбион.

В самой Великобритании экономические провалы последних лет могут стать катализатором социального взрыва. И первые его признаки уже усмотрели в масштабных антимигрантских погромах. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Тысячи ливерпульцев собрались на центральной площади города. Здесь они решили выяснять отношения с крайне правыми радикалами. Поговорить хотели о праве мигрантов жить в пределах Туманного Альбиона. Те, кто пришли выступают за то, чтобы это право фактически не было ограничено.

«Мы хотим, чтобы все жили вместе в мире и согласии. Вот посмотрите, здесь сейчас все тихо и спокойно, никаких проблем. Хотя у нас разные религии, цвет кожи и так далее. И мы можем прийти на помощь и другим регионам, всем, кому нужно, но главное, чтобы мы положили конец насилию. Любому насилию», — рассказал протестующий Ли Морган.

А вот их идеологические противники просто не пришли. Свое мнение по этому вопросу они показывали всю предыдущую неделю, когда каждую ночь громили улицы британских городов. В Ротерхэме сожгли хостел, где проживали мигранты.

Ситуацию уже приравняли к чрезвычайной ситуации. Все разгорелось после убийства трех детей: сначала по всей стране прошла информация, что преступник оказался мигрантом. Власти, впрочем, эту версию опровергли, но не сразу — люди уже успели выйти на улицы. По словам главного прокурора страны, таких беспорядков он еще не видел.

«Думаю, что сцены, которые мы наблюдали в последние несколько дней, действительно подходят под понятие чрезвычайной ситуации. Мы ищем дополнительные ресурсы, чтобы справится с ситуацией так, как от нас этого ждет большинство населения», — говорит директор королевской прокурорской службы Стефен Паркинсон.

Сейчас обвинения уже предъявлены примерно сотне британцев, участвовавших в беспорядках. Но относительно того, стоит ли их наказывать, Паркинсон явно лукавит. Британское общество разделилось примерно поровну. Причем среди тех, кто выступил против мигрантов, оказались в том числе известные на местном уровне политики.

Так, среди арестованных оказалась жена депутата-консерватора из Норт-Гемптона. А в поддержке радикалов заподозрили Найджела Фаража, лидера Партии Реформ в стране.

«Я никогда не призывал и не участвовал в насилии, но сейчас людей арестовывают уже не только за то, что они выходят на улицу. Нарушена свобода наших сограждан на свободу слова! А власти стали по-разному охранять разные сообщества в нашей стране, в зависимости от их расовой принадлежности. Я хочу, чтобы этому пришел конец», — заявляет Фараж.

Яркий пример словам Фаража — заявление главы медицинской службы страны. Он предложил — пока только предложил — врачам нарушить клятву Гиппократа и больше не оказывать помощь тем, кто придерживается расистских взглядов.

Мусульман среди британских врачей сейчас примерно 40%. И многие из медиков скорой помощи на этой неделе просто отказываются выходить на работу, боясь, что на них нападут пациенты. В результате вся система здравоохранения оказалась в коллапсе. Как минимум две поликлиники в стране полностью закрыли двери для пациентов.

«Правительство не потерпит насилия. Те, кто оскорбляет или нападает на медиков любой расы, навлекают позор на всю нашу страну. Таким людям — радикалам — можно и нужно отказывать в помощи, если они так обращаются с нашим персоналом», — публикует The Times заявление главы медицинской службы Великобритании.

При этом, по словам аналитиков, проблема лежит гораздо глубже. Население сейчас недовольно практически всем, что происходит в стране. Там сейчас кризис. Растут цены в магазинах, закрываются фабрики, сокращаются рабочие места и социальные выплаты.

На днях, страна официально покинула список десяти самых промышленно развитых стран мира. При этом власти продолжают тратить деньги на непопулярную внешнюю политику. Например, они присоединились к антироссийским санкциям в 2022 году и за два года безвозмездно отдали Киеву больше пяти миллиардов фунтов стерлингов. Это, к слову, больше, чем ежегодные бюджеты министерства культуры или министерства спорта в стране.

Не меньше денег выделяют и на помощь мигрантам. Только за прошлый год легально в страну въехали больше миллиона человек. И такой уровень иммиграции в стране, вкупе с падением уровня жизни вызывает у коренных британцев все больше и больше раздражения.