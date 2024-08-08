Суд сократил срок ареста главному кадровику Минобороны Кузнецову

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 37 0

В СИЗО он пробудет до 12 сентября.

Суд сократил срок ареста главному кадровику Минобороны Кузнецову

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Второй западный окружной военный суд сократил арест главному кадровику Минобороны России Юрию Кузнецову. В следственном изоляторе он пробудет до 12 сентября. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Постановление установить Кузнецову Юрию Васильевичу срок содержания под стражей до 12 сентября. В остальной части постановление оставить без изменений», — огласил решение судья.

Сам обвиняемый участвовал в судебном заседании по видеосвязи.

Кузнецова задержали 14 мая 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год он брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. В те годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Одним из бизнесменов, который, предположительно, вступил в сговор с Кузнецовым, стал Леве Мартиросян. Сейчас он также находится под арестом.

В июле суд продлил срок содержания под стражей Кузнецова до 12 октября, однако уже 8 августа стало известно, что бывший чиновник сотрудничает со следствием. Кузнецов дал показания против Мартиросяна.

Ранее 5-tv.ru назвал сумму взятки, в получении которой подозревают Кузнецова.

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