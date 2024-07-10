Названа сумма взятки главному кадровику Минобороны Кузнецову

Лев Мартиросян лично передал ее в виде жилого дома и земельного участка в Краснодаре.

Фигурант дела главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, Лев Мартиросян, дал ему взятку в виде жилого дома и земельного участка в Краснодаре на сумму более 30,5 миллиона рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Мартиросян лично передал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка на сумму более семи миллионов рублей и жилого дома. На общую сумму 30 миллионов 503 тысяч рублей», — заявил в суде следователь.

Следствие ходатайствует о продлении срока ареста Мартиросяна до 12 октября. Адвокаты бизнесмена, в свою очередь, требуют смягчения меры пресечения и перевода под домашний арест.

Накануне военный суд продлил до 12 октября срок ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Кузнецову.

Следователи установили, что в период с 2021 по 2023 год Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих организаций. За это он обещал совершение определенных действий в их пользу.

В ходе обысков у Кузнецова по месту жительства были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. На основании ходатайства Следственный комитет суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд продлил арест водителю автобуса, упавшего с моста в реку в Петербурге.