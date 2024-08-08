Мужчина выжил после прыжка из самолета с нераскрывшимся парашютом

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Daily Star: британец выжил после падения на землю с нераскрывшимся парашютом

Мужчина выжил после прыжка из самолета с нераскрывшимся парашютом

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он получил серьезные травмы, но продолжает верить в современную медицину.

Британский 31-летний парашютист Кирк Трейнор выжил после падения из самолета с нераскрывшимся парашютом. Сейчас мужчина находится в больнице. Об этом пишет Daily Star.

Согласно материалам издания, Трейнор — опытный парашютист, на счету которого уже почти 700 прыжков. Однако последний опыт стал для британца неудачным: парашют раскрылся не до конца, и мужчина и стал лететь на землю с огромной скоростью.

В итоге Трейнор чудом остался жив, но сломал восемь ребер, позвоночник и спинной мозг. Известно, что вся его нижняя часть тела парализована, поэтому теперь он будет передвигаться на инвалидной коляске. В больнице он находится уже два месяца.

«Самым серьезным повреждением для меня стала травма спинного мозга, которая привела к параличу нижних конечностей», — рассказал сам Трейнор.

Тем не менее, мужчина не теряет надежд на современную медицину и верит, что скоро сможет встать на ноги.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники Игр в Париже отказываются от соревнований из-за грязной воды в Сене.

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
86.56
0.61 94.13
0.29
Космический план успеха: может ли натальная карта изменить судьбу человек...

Последние новости

23:14
Путин запретил продажу энергетиков несовершеннолетним
22:56
До развода: Брухунова впервые раскрыла, когда у нее с Петросяном начался роман
22:38
Мужчина выжил после прыжка из самолета с нераскрывшимся парашютом
22:20
«Счастья стало больше!» — Лиза Арзамасова стала мамой во второй раз
22:04
«Деньги не даю»: Бородина заговорила о корыстных намерениях своего парня
21:48
Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Что важно знать?

Сейчас читают

Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Что важно знать?
Оружие и украинская форма: схрон обнаружили силовики во время обысков в Петербурге
«Этот раз — последний»: как прошла роскошная свадьба Харламова и Ковальчук
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака