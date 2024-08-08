Средь бела дня: новую картину Бэнкси украли через несколько часов после создания

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 45 0

Картину Бэнкси на спутниковой тарелке украли через пару часов после создания

Средь бела дня: новую картину Бэнкси украли через несколько часов после создания

Фото: Из открытых источников

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Злоумышленники действовали при свидетелях.

Сделанную на спутниковой тарелке новую картину известного художника Бэнкси украли через несколько часов после ее создания. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

По данным газеты, новая работа Бэнкси была создана в лондонском районе Пекхэм, и ее похитили прямо на глазах у прохожих — воры просто унесли ее в руках.

«В то время как многие поклонники Бэнкси радостно фотографировали волка, воющего на фоне спутниковой тарелки, кое-кто в масках не довольствовался простым наблюдением. Похититель в маске украл новую работу вместе с сообщником средь бела дня», — заявило издание.

Несмотря на то, что свидетели похищения видели, как злоумышленники спилили объект искусства при помощи болтореза, никто из них не предпринял попыток помешать им.

В последние дни Бэнкси украсил британские улицы несколькими граффити с изображениями животных. Он изобразил пару динозавров, горного козла, карабкающегося по зданию, обезьян, взбирающихся на мост. В этом году он также оставил несколько дронов на знаке Stop. Эта картина тоже стала жертвой кражи, когда двое злоумышленников спилили знак при помощи болтореза.

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