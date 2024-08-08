В РФ начнут лишать приобретенного гражданства за отказ встать на воинский учет

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 151 0

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В РФ начнут лишать приобретенного гражданства за отказ встать на воинский учет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был создан с целью синхронизации процессов постановки на учет и получения гражданства. Теперь МВД будет обязано направлять сведения о получивших гражданство лицах в ответственные органы в электронной форме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый правовой режим высылки нелегальных мигрантов. Он будет применяться к иностранным гражданам и лицам без гражданства, незаконно находящимся на территории РФ.

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