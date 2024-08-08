Путин подписал закон о введении нового миграционного режима

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый правовой режим высылки нелегальных мигрантов. Информация об этом размещена на официальном портале правовых актов.

Режим высылки применяется к иностранным гражданам и лицам без гражданства, незаконно находящимся в РФ. Его цель — обеспечить их выезд из страны или получение законных оснований для пребывания в ней. Данный режим включает в себя ограничения отдельных прав и свобод, а также усиленный миграционный контроль.

Также в целях усиления контроля за лицами, находящимися в режиме высылки, планируется создание специального реестра. Ответственным за его ведение будет Министерство внутренних дел Российской Федерации. Сроки запуска и порядок функционирования реестра будут определены Правительством Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино.