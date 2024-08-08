Путин запретил продажу энергетиков несовершеннолетним

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 13 0

Путин подписал закон о запрете в РФ продажи энергетиков несовершеннолетним

Путин запретил продажу энергетиков несовершеннолетним

Фото: 5-tv.ru

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Закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть сомнения в возрасте покупателя.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, несовершеннолетним с марта следующего года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон распространяется на все организации, индивидуальных предпринимателей, фермерские хозяйства, а также на частных продавцов. Нарушение запрета повлечет за собой ответственность, которая будет определена законодательством в ближайшее время.

Законопроект при этом предоставляет регионам право самостоятельно устанавливать запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о симптомах передозировки энергетиком.

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