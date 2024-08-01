Организм изнашивается: симптомы передозировки энергетиком

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 19 0

Пульмонолог Бережанский: симптомом передозировки энергетиком является депрессия

Организм изнашивается: симптомы передозировки энергетиком

Фото: 5-tv.ru

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Почему содержащиеся в этих напитках витамины группы В только вредят здоровью?

Главными симптомами передозировки энергетиком у человека являются психическое возбуждение и депрессия. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-педиатор и пульмонолог Павел Бережанский.

«Витамин В учащает сердечный ритм, что может спровоцировать аритмию, дрожь в конечностях», — предупредил о скрытой угрозе для сердца специалист.

Бережанский пояснил, что яркими симптомами передозировки этим напитком выступают нервозность, апатия и депрессия. При этом у человека можно заметить как психическое возбуждение, так и хроническое нарушение сердечного ритма, добавил врач-педиатор.

Специалист подчеркнул, что энергетик может подавить усталость на час, но за это он возьмет плату. Речь о необратимых изменениях в организме — начиная с отмирания клеток нервной системы и заканчивая ударом по сердцу.

Бережанский добавил, что при регулярном употреблении энергетиков ухудшается способность к концентрации внимания. Усиление негативных симптомов также происходит при смешивании алкоголя и этого напитка — возникает разнонаправленное действие.

Ранее 5-tv.ru писал, когда в силу вступит закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

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