«Украдут ваши данные»: чем опасны «ускорители» для работы YouTube

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 80 0

IT-эксперт Кусков: приложения для ускорения работы YouTube могут быть вирусными

«Украдут ваши данные»: чем опасны «ускорители» для работы YouTube

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В любом случае — не стоит доверять сомнительным ссылкам.

На фоне массовых сбоев в работе видеохостинга YouTube в сети появилось множество ссылок на приложения, которые обещают улучшить работу платформы. О том, чем может быть чреват переход по подобным ссылкам, в беседе с «Известиями» рассказал генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Под эгидой добросовестных поставщиков услуг появляются частные лица, которые делают троянского коня или другие утилиты, которые крадут данные конкретных пользователей», — заявил Кусков.

Эксперт призвал не переходить по ссылкам на досках объявлений и в Telegram-каналах, и, тем более, ничего с них не скачивать.

Кусков считает, что в сложившейся ситуации есть два варианта развития событий: либо YouTube вернется к нормальной работе в ближайшее время, либо ситуация усугубится и из-за действий администрации ресурса. Так или иначе — сейчас платформа плохо работает на всех устройствах и через любые браузеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 8 августа часть россиян пожаловалась, что YouTube окончательно перестал воспроизводить видеоролики и даже загружать главную страницу.

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
85.95
0.79 93.84
0.81
Космический план успеха: может ли натальная карта изменить судьбу человек...

Последние новости

18:50
«В идеале надо убрать»: Ольга Орлова рассказала о секретах похудения
18:39
«Украдут ваши данные»: чем опасны «ускорители» для работы YouTube
18:26
«Та еще загадка»: косметолог высказалась о состоянии кожи на шее Виктории Бони
18:09
«Ожоговая травма»: врач рассказал о состоянии раненого военкора Поддубного
18:00
До выборов месяц: как в России готовятся к единому дню голосования
17:44
«Этот раз — последний»: как прошла роскошная свадьба Харламова и Ковальчук

Сейчас читают

«Глубокие раны»: муж убитой жительницы курской Суджи рассказал о состоянии сына
«Великая актриса»: как выглядит могила Веры Васильевой в годовщину ее смерти
Прицельный огонь: боевики ВСУ стреляли по жителям Курской области в момент эвакуации
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака