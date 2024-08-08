«Украдут ваши данные»: чем опасны «ускорители» для работы YouTube

В любом случае — не стоит доверять сомнительным ссылкам.

На фоне массовых сбоев в работе видеохостинга YouTube в сети появилось множество ссылок на приложения, которые обещают улучшить работу платформы. О том, чем может быть чреват переход по подобным ссылкам, в беседе с «Известиями» рассказал генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Под эгидой добросовестных поставщиков услуг появляются частные лица, которые делают троянского коня или другие утилиты, которые крадут данные конкретных пользователей», — заявил Кусков.

Эксперт призвал не переходить по ссылкам на досках объявлений и в Telegram-каналах, и, тем более, ничего с них не скачивать.

Кусков считает, что в сложившейся ситуации есть два варианта развития событий: либо YouTube вернется к нормальной работе в ближайшее время, либо ситуация усугубится и из-за действий администрации ресурса. Так или иначе — сейчас платформа плохо работает на всех устройствах и через любые браузеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 8 августа часть россиян пожаловалась, что YouTube окончательно перестал воспроизводить видеоролики и даже загружать главную страницу.