Над акваторией Севастополя сбита противокорабельная ракета «Нептун»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Губернатор Развожаев: над Севастополем сбита противокорабельная ракета «Нептун»

Над акваторией Севастополя сбита противокорабельная ракета «Нептун»

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские бойцы противостоят очередной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, велика вероятность скорого применения вражеской стороной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Наши военные отбивают атаку ВСУ. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета „Нептун“ над акваторией на значительном отдалении от берега. Сохраняется опасность применения ВСУ БПЛА», — написал он.

Незадолго до этой публикации Развожаев сообщил жителям города об объявлении воздушной тревоги. Напомнил, что необходимо закрыть окна, перекрыть газ и воду, а также отключить электричество. Людям посоветовали оставаться дома в комнатах с несущими стенами, если они не знают местонахождения ближайшего укрытия.

Украинские войска наносят удары по приграничным российским территориям с начала спецоперации по защите Донбасса в 2022 году.  Наиболее пострадали от атак Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская, Воронежская области

Ранее, писал 5-tv.ru, Михаил Развожаев уволил своего заместителя Евгения Горлова с намеком на коррупцию.

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