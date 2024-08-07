Развожаев уволил своего заместителя и намекнул на коррупцию: «Очень жаль»

Губернатор Севастополя предупредил о неизбежном наказании для нечистых на руку чиновников.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Горлова, намекнув на коррупцию.

«Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день военный суд арестовал заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»), полковника запаса Владимира Демчика по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, весной 2017 года, занимая должность начальника Вещевого управления Минобороны РФ, Демчик принял четыре миллиона рублей от руководителя одной из коммерческих организаций за покровительство при решении вопросов о привлечении данной организации к исполнению государственных контрактов для нужд ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хамовническом суде Москвы началось заседание по громкому делу о коррупции, по которому привлечены три петербургских генерала МВД.