Минздрав призвал запретить водить авто при расстройстве половой идентификации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 72 0

Изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Минздрав призвал запретить водить авто при расстройстве половой идентификации

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Минздрав России предложил новый перечень противопоказаний к управлению транспортным средством, в который включено расстройство сексуального предпочтения и расстройство половой идентификации. Проект распоряжения правительства России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Всего в перечне противопоказаний к управлению транспортным средством названы десять групп заболеваний, в том числе специфические расстройства личности, расстройства привычек и влечений, расстройства половой идентификации, расстройства сексуального предпочтения, а также психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией.

В случае принятия распоряжения изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

В пресс-службе НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского, комментируя появление перечня, заявили, что он в части психических расстройств и расстройств поведения не содержит дополнительных противопоказаний, медицинских показаний и ограничений к управлению техническим средством по сравнению с актуальным, действующим еще с 2014 года, перечнем.

Ранее в этот день стало известно, что законопроект о штрафах за опасное вождение могут принять в России уже этой осенью. Наказания предлагают ввести за резкие перестроения, намеренное нарушение безопасной дистанции, препятствие обгону и несоблюдение требований дорожных знаков. В первый раз водителю будет грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Повторное лихачество сразу приведет к лишению водительских прав.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за каких лекарств в России можно лишиться водительских прав.

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