Опасно для водителей: из-за каких лекарств можно лишиться прав

Тесты ГИБДД могут выявить алкоголь даже в препаратах от простуды.

Во время вождения транспортным средством человеку необходимо сохранять бдительность. Некоторые лекарства могут спровоцировать сонливость и, хоть человека не могут за это лишить прав, однако их стоит опасаться.

Об этом сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков KP.RU.

«Для начала стоит различать лекарственные препараты и запрещенные, наркотические вещества, на которые и нацелены тесты ГИБДД, — говорит Николай Крючков.

Тесты выявляют алкоголь, опиаты и другие наркотические вещества. Обычно этих веществ в лекарственных препаратах либо нет совсем, либо незначительное количество (хотя есть и наркотические анальгетики — рецептурные препараты особого учета). И тогда это оговаривается особо — и врачом, и в инструкции по применению», — говорится в сообщении.

По словам эксперта, следует обращать внимание на инструкции к лекарствам, где указано можно ли водить автомобиль в период употребления.

Он подчеркнул, что БАДы, медицинские изделия и лекарственные препараты являются разными по своему действию. И если у лекарств зачастую подробная инструкция по составу, то у продуктов, где много спиртовых растворов, такого нет.

Николай Крючков рекомендует обратить внимание, что у каждого организма своя индивидуальная реакции на те или иные препараты. Также как и реакции на совмещения разного вида лекарств.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минздрав прокомментировал список «запрещенных» для водителей лекарств.