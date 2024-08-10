«Набрала»: Анна Хилькевич рассказала, на сколько поправилась при беременности

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 24 0

Анна Хилькевич набрала 14 килограммов за 34 недели беременности

«Набрала»: Анна Хилькевич рассказала, на сколько поправилась при беременности

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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На каком сроке уже находится артистка?

Актриса Анна Хилькевич поправилась на 14 килограммов за время своей беременности. Об этом она сообщила подписчикам в соцсетях.

Звезда «Универа» опубликовала в личном блоге снимок, где видно ее живот, который уже достиг внушительных размеров. Она также уточнила, что находится на 34 неделе беременности, и уже совсем скоро вновь станет мамой.

«34 недели и 4 дня. Набрала 14 килограммов», — написала она.

У Анны Хилькевич уже есть две дочери по имени Арианна и Мария от бизнесмена Артура Волкова. Супруги живут счастливо в браке уже девять лет.

Актриса рассказывала, что в свою первую беременность она набрала 22 килограмма, а во вторую — 23 килограмма. Артистке пришлось худеть полтора года, чтобы вернуть себя в прежнюю форму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хилькевич решила поменять имя пятилетней дочке. Актриса уже заполнила для этого все необходимы документы. Как теперь будут звать девочку?

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