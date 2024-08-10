На Олимпиаде в Париже перепутали флаги Таиланда и Таджикистана

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

При награждении боксеров на ОИ-2024 перепутали флаги Таджикистана и Таиланда

На Олимпиаде в Париже перепутали флаги Таиланда и Таджикистана

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Очередной конфуз произошел на церемонии награждения боксеров.

Организаторы Олимпийских игр в Париже перепутали государственные флаги Таиланда и Таджикистана на церемонии награждения призеров турнира по боксу. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Очередной конфуз произошел 9 августа. В соревновании по этой дисциплине в весовой категории до 92 килограммов победителем стал Лазизбек Муллажонов из Узбекистана. Второе место занял Лорен Альфонсо из Азербайджана. Обладателями бронзовых наград стали Эммануэль Рейес из Испании и Давлат Болтаев из Таджикистана.

Однако вместо флага Таджикистана на церемонии награждения был поднят флаг Таиланда.

Это не первая путаница с флагами, которую допустили организаторы Олимпиады. Перед соревнованиями по метанию молота на экране перепутали флаг СССР и России. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские спортсмены завершили участие в летних Олимпийских играх в Париже.

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