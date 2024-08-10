Одна медаль: российские спортсмены завершили участие на Олимпиаде-2024

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

Российские спортсмены завершили участие в Олимпиаде в Париже с одной медалью

Одна медаль: российские спортсмены завершили участие на Олимпиаде-2024

Фото: YOAN VALAT / ТАСС

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Всего в Играх приняли участие 15 спортсменов из РФ.

Российские спортсмены завершили участие в летних Олимпийских играх в Париже.

К участию в парижской Олимпиаде были допущены 15 спортсменов из Российской Федерации. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) выставил им условие — выступать они должны в нейтральном статусе. Представителям России запретили демонстрировать любую национальную символику.

По итогам Олимпиады Россия смогла получить только одну медаль. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер заняли второе место в парном разряде, уступив в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолинии. Остальные спортсмены остались без призовых мест.

Однако, как показала практика, полностью «отменить» Россию на Олимпийских играх не удалось. Так, во время большого перерыва после второй четверти (матч между сборными Соединенных Штатов и Сербии) на паркет вышли пять балерин и исполнили отрывок из «Лебединого озера».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший глава ФИФА Хаяту скончался прямо во время Олимпиады в Париже.

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