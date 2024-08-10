Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Изменения направлены на повышение эффективности работы кабмина.

Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между своими заместителями. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

В тексте сообщения уточняется, что подобное решение было принято с целью повысить эффективность работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития страны.

«Так, Заместитель Председателя Правительства Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объеме, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, которые ранее находились в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева», — уточнили в пресс-службе кабмина.

При этом сам Патрушев становится руководителем проекта «Экология» — в его ведение передана координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Ранее эти функции выполнял зампред правительства Марат Хуснуллин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин подписал постановление об образовании президиума нового состава.

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