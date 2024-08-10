Может стоить человеческих жизней: Boeing привлекли к уголовной ответственности

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

CNN: компанию Boeing привлекли к уголовной ответственности в США

Может стоить человеческих жизней: Boeing привлекли к уголовной ответственности

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Следствию удалось выяснить, что сборщики самолетов халатно относятся к своей работе.

Один из крупнейших производителей авиационной техники Boeing привлекли к уголовной ответственности в США из-за нарушения правил безопасности самолетов. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, собрать достаточное количество доказательств следствию удалось благодаря расшифровке допросов сотрудников, которые признали, что относились к сборке лайнеров халатно, а из-за сжатых сроков сдавать самолеты им приходилось быстро.

Именно скорость работы и загруженность сотрудников стали главными причинами, по которым в «железных птицах» постоянно находят технические неисправности.

В CNN напомнили, что 5 января текущего года воздушный борт Boeing 737 Max, выполнявшего в этот день рейс авиакомпании Alaska Airlines, вылетела дверная заглушка. Благодаря профессионализму пилотов самолет удалось успешно посадить, но экипаж и пассажиры получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что подобное отношение к работе сотрудников и руководства компании могут стоить человеческих жизней.

Дело Boeing 737 Max остается открытым и может повлечь дополнительные проверки в компании. К тому же, производителем авиационной техники могут вскоре заинтересоваться в ФБР, заключил автор статьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст США предъявит обвинения компании Boeing.

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Может стоить человеческих жизней: Boeing привлекли к уголовной ответственности

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