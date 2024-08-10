Раскрыла секрет: Ивлеева рассказала, как сохраняет фигуру после похудения

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 28 0

Анастасия Ивлеева призналась, что следит за питанием после похудения

Раскрыла секрет: Ивлеева рассказала, как сохраняет фигуру после похудения

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ее методика основана на особенных правилах питания.

Блогер Анастасия Ивлеева раскрыла секрет своей стройности. Знаменитость призналась в своем личном блоге, что после похудения поддерживать фигуру ей помогает режим питания.

Отвечая на вопрос подписчика, Анастасия Ивлеева рассказала, что старается выбирать на ужин более легкие блюда и ведет активный образ жизни. Она также подчеркнула, что ежедневное взвешивание мотивирует ее поддерживать форму.

Анастасия Ивлеева часто делилась с подписчиками кадрами своих интенсивных тренировок, после чего радовала фанатов фото своей точеной фигуры. Однако не так давно блогер очень сильно похудела. Резкие перемены во внешности не на шутку напугали ее поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем чревато экстремальное похудение Анастасией Ивлеевой. С медицинской точки зрения, недостаток жировой прослойки, приводящий к дефициту веса, может иметь ряд негативных последствий для организма.

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