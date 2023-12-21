«Грозное заболевание с летальным исходом»: чем чревато экстремальное похудение Ивлеевой

Российская знаменитость сбросила 17 килограммов. Как это может сказаться на ее здоровье?

Популярная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева призналась, что в последнее время резко похудела, сбросив аж 17 килограммов. По мнению врача-диетолога, нутрициолога Елены Соломатиной, экстремальное похудение может привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом специалист рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Мода не важнее здоровья

Елена Соломатина отмечает, что до последнего времени Анастасия Ивлеева выглядела превосходно, без лишнего веса и каких-то прочих проблем с фигурой. Но вот резкое похудение — целых 17 килограммов за полгода — кажется Соломатиной довольно странным. Ведь сейчас очевидно, что индекс массы тела знаменитости гораздо меньше, чем должен быть.

«Мы можем предполагать: часто люди худеют из-за того, что возникают какие-то соматические заболевания, либо какой-то сильный стресс или прием медикаментов. Ну, или это — дань моде», — считает эксперт.

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Однако с медицинской точки зрения врач недобор веса за счет отсутствия жировой прослойки или ее минимального количества может привести к разным неприятным последствиям. Ведь, как напоминает диетолог, внутренние органы человека расположены на так называемой «жировой подушке», и, если ее недостаточно, это может привести к опущению внутренних органов.

«Мы видим у Насти обвисшие щечки сейчас, провальные. Она молодая, поэтому птоз не так заметен, но тем не менее. Ягодицы — она сама об этом пишет — тоже теряют свой объем. Ну и другие части тела», — обращает внимание Соломатина.

Страшные последствия

Кроме того, жир содержит часть половых гормонов, влияет на свертываемость крови, поддержание нормального артериального давления и подавления рисков развития онкологии. А продолжительное ограничение себя в еде может привести к нервной анорексии, которое врач называет очень грозным заболеванием с большим количеством летальных исходов, а также к булимии, диабету и даже исчезновению полового влечение.

«Дальше это за собой тянет и перебои с иммунитетом, дальше это за собой тянет проблемы с центральной нервной системой, ну и сердечно-сосудистой, и дальше, все системы уже вовлекаются в этот процесс. И размотать это клубок бывает очень-очень сложно, а порой и невозможно. Поэтому, в погоне за каким-то внешним впечатлением можно потерять очень-очень много и, кстати, рейтинги в том числе», — убеждена Соломатина.

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