Вторая волна урожая: что посадить в огороде в августе

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 24 0

Биолог Татаренко: в августе лучше всего сажать бобовые, лук и редис

Вторая волна урожая: что посадить в огороде в августе

Фото: 5-tv.ru

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Какие овощи и зелень успеют созреть к осени?

В августе лучше всего сажать редис, пекинскую капусту, лук и бобовые. Эти культуры не требуют много тепла — они успеют взойти еще до наступления холодов. Об этом Rsute.ru сообщила биолог Марина Татаренко.

Так, например, редис может расти и в прохладную погоду. Уже через три-четыре недели он будет готов к сбору. В конце лета можно посадить горох, который созреет за 40-45 дней. При этом он еще и обогатит почву азотом, что благоприятно скажется на последующих посадках.

Также в августе можно заняться пересадкой травянистых многолетних цветов, чтобы освободить пространство.

Кроме того, можно разнообразить свой посев, рассадив многолетние виды лука, такие как лук-слизун, лук китайский, лук алтайский и шнитт-лук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие грибы лучше всего собирать в августе, и на что стоит обратить внимание, чтобы не спутать съедобные грибы с ядовитыми.

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