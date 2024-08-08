Любителям на заметку: какие грибы лучше всего собирать в августе

В августе грибы можно найти в траве, под деревьями, возле пней
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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И на что стоит обратить внимание, чтобы не спутать съедобные с ядовитыми?
Август — благоприятное время для сбора грибов. Как и где их найти, а также не спутать съедобные с ядовитыми, рассказало агентство URA.RU.
Белые грибы по праву считаются одними из самых любимых и вкусных. Найти такие проще всего в хвойных лесах, под елями и соснами. Однако иногда белые грибы растут под дубами и березами. Собирать их лучше всего во второй половине августа. Отличить от ложного гриба можно по коричневой шляпке и белой мякоти, которая при срезе не поменяет свой цвет.
Белый гриб.
Еще в хвойном лесу можно наполнить корзинку маслятами. Эти небольшие желтые грибочки с липкой кожицей растут в траве до середины сентября.
Маслята.
Не стоит путать желтые маслята с оранжевыми лисичками, рыжиками и опятами. Лисички имеют форму воронки и ребристую ножку. Рыжики можно найти на травянистых опушках, а маленькие опята кучкуются большими группами на пнях и стволах погибших деревьев.
Лисички.
Подосиновики и подберезовики легко отыскать под одноименными деревьями. У подосиновика плотная круглая буро-красная шляпка и белая ножка. А у подберезовика чешуйчатая ножка и широкая приплюснутая полукруглая бурая шляпка. Оба этих гриба вырастают еще в июне, но наибольший урожай приходится на август.
Подосиновик.
Также август идеально подходит для сбора груздей и сыроежек. Непримечательные белые грузди часто встречаются в березовых лесах на песчаном грунте, а яркие цветные сыроежки водятся у дорог и на опушках.
Сыроежки.
Собирая грибы, всегда нужно помнить о мерах безопасности. Например, срезать только те, в которых уверены на 100%. Лучше заранее изучить их характерные особенности и отличия от ядовитых двойников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит за незаконный сбор грибов.
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