«Это было круто»: экс-звезда «Уральских пельменей» Гурская о гонораре на шоу

Юмористка шокировала публику его размером.

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Стефания-Марьяна Гурская рассказала, какой гонорар у нее был за участие в концерте. Она не только участвовала в сценках, но и была одна из тех, кто придумывал номера. При этом юмористка не подписывала никаких договоров на сотрудничество.

«Меня взяли, да я и рада была. Я помню эти первые деньги, которые я заработала. 15 тысяч за три концерта. Не помню, какой это год. Я выступила в „Уральских пельменях“ и не ждала, что мне вообще заплатят», — призналась актриса в интервью для проекта «С Полеевой».

Пять тысяч рублей за концерт юмористка получила примерно год, а потом ей подняли гонорар, он возрос до десяти тысяч рублей. но обе суммы были для Гурской большими, так как до этого ей приходилось буквально выживать на семь тысяч рублей, четыре из которых она отдавала на оплату жилья.

«У меня три тысячи рублей оставалось на жизнь. Я пешком ходила от Юго-Запада до Карнавала, потому что не было денег на проезд. Купить чизбургер — это было вообще что-то просто невероятное», — вспомнила артистка.

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