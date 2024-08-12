«Это было круто»: экс-звезда «Уральских пельменей» Гурская о гонораре на шоу

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 88 0

Экс-звезда «Уральских пельменей» Гурская получала за участие в шоу пять тысяч

«Это было круто»: экс-звезда «Уральских пельменей» Гурская о гонораре на шоу

Фото: Instagram* / stefaniya_maryana

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юмористка шокировала публику его размером.

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Стефания-Марьяна Гурская рассказала, какой гонорар у нее был за участие в концерте. Она не только участвовала в сценках, но и была одна из тех, кто придумывал номера. При этом юмористка не подписывала никаких договоров на сотрудничество.

«Меня взяли, да я и рада была. Я помню эти первые деньги, которые я заработала. 15 тысяч за три концерта. Не помню, какой это год. Я выступила в „Уральских пельменях“ и не ждала, что мне вообще заплатят», — призналась актриса в интервью для проекта «С Полеевой».

Пять тысяч рублей за концерт юмористка получила примерно год, а потом ей подняли гонорар, он возрос до десяти тысяч рублей. но обе суммы были для Гурской большими, так как до этого ей приходилось буквально выживать на семь тысяч рублей, четыре из которых она отдавала на оплату жилья.

«У меня три тысячи рублей оставалось на жизнь. Я пешком ходила от Юго-Запада до Карнавала, потому что не было денег на проезд. Купить чизбургер — это было вообще что-то просто невероятное», — вспомнила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был гонорар Глюк’oZы за скандальный концерт в Красноярске.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.99
1.43 95.18
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:50
В Петербурге недобросовестные провайдеры незаконно монтируют кабели на опорах ЛЭП
6:35
Служба в небе: в России отмечается День военно-воздушных сил
6:18
Надежная оборона: Курскую АЭС защищают системы ПВО
6:00
Расчет «Урагана» нанес удар по скоплению пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:40
«Это было круто»: экс-звезда «Уральских пельменей» Гурская о гонораре на шоу
5:20
Подарили украшение: Омаров познакомил жену с родителями

Сейчас читают

«Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару
Подмосковье примет еще более 300 человек из Курской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака