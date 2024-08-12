Силы ПВО уничтожили за ночь 18 беспилотников над тремя регионами РФ
О пресечении атаки киевского режима сообщили в Минобороны страны.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 18 беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Так, 11 вражеских дронов было уничтожено над Курской, пять над Белгородской и еще два над Воронежской областями.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ предупредили о жестком ответе на удары ВСУ.
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