Силы ПВО уничтожили за ночь 18 беспилотников над тремя регионами РФ

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 112 0

О пресечении атаки киевского режима сообщили в Минобороны страны.

Силы ПВО уничтожили за ночь 18 беспилотников над тремя регионами РФ

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 18 беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Так, 11 вражеских дронов было уничтожено над Курской, пять над Белгородской и еще два над Воронежской областями.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ предупредили о жестком ответе на удары ВСУ.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 авг
«Понесут ответственность»: МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ
11 авг
Силы ПВО за ночь сбили 35 беспилотников над регионами России
11 авг
Средства ПВО уничтожили несколько БПЛА самолетного типа над Воронежской областью
11 авг
Пять человек пострадало в результате удара ВСУ по Шебекино
10 авг
Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника над двумя регионами РФ
9 авг
Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Липецкой области выросло до 9
7 авг
«Кровля разбросана по всей улице»: появились кадры последствий обстрела Суджи
7 авг
Российские силы ПВО подавили несколько дронов ВСУ в Воронежской области
6 авг
Нападение ВСУ на Курскую область: последние новости к этому часу
6 авг
Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.99
1.43 95.18
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Украинец зарезал и расчленил россиянку в Перу: что известно о зверском убийстве
8:16
Не мечта, а огромное желание: Лещенко рассказал, с кем бы он хотел спеть дуэтом
8:08
Звездопад Персеиды 12 августа 2024: легенды о любви, исполнении желаний и смерти
7:56
Жителей белгородского Краснояружского района эвакуируют из-за активности ВСУ
7:51
В России разработали оригинальный метод лечения опасной для жизни пузырчатки
7:36
Российские танки Т-80БВМ уничтожают укрепления и блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару
Подмосковье примет еще более 300 человек из Курской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака