«Понесут ответственность»: МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 383 0

Захарова: ВС РФ жестко ответит на удары ВСУ по российским регионам

«Понесут ответственность»: МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Террористическая активность киевского режима не имеет никакого смысла с военной точки зрения.

Вооруженные силы РФ жестко ответят на террористические удары ВСУ по российским регионам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Решительно осуждаем эти варварские террористические акты, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей. Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что террористическая активность киевского режима не имеет никакого смысла с военной точки зрения. У Киева одна цель — запугать мирное население России.

Так, в ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску. Большая часть была поражена ПВО РФ, но одна попала в жилой дом. По последним данным, пострадали 15 человек.

Захарова призвала международные организации выступить с осуждением террористических атак со стороны Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что момент падения обломков ракеты ВСУ на дом в Курске попал на видео.

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