В России резко упали цены на готовое жилье

Эфирная новость 12 0

В России резко снизились цены на готовое жилье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тенденция заметна в десятке крупных городов.

В России снизились цены на готовое жилье. Тенденция заметна в десятке крупных городов. В лидерах списка — Санкт-Петербург и Волгоград. Там средняя стоимость квадратного метра упала больше, чем на 3%.

Похожая, хоть и более сдержанная динамика, в Краснодаре, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону и других городах. В целом же по стране снижение за последний месяц составило 0,7%. А вот в столице наоборот: вторичка даже подорожала, но незначительно — менее половины процента.

Эксперты отмечают, что на рынке готового жилья усилилась борьба за покупателя. А потому продавцы готовы не только снижать цены, и еще делать скидку в среднем до 6%. Не последнюю роль в этом сыграло повышение ключевой ставки и жесткие условия по ипотеке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет.

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.99
1.43 95.18
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:03
В России резко упали цены на готовое жилье
9:50
Вредный овощ: названа главная опасность кабачков с огорода
9:36
Все по ГОСТу: каким будет национальный стандарт для блогеров
9:33
Больше десяти сел остались без света в Белгородской области
9:22
Магнитная буря накрыла Землю: сколько будет длиться и как позаботиться о своем здоровье
9:11
Османы снова захватывают: что заставляет женщин влюбляться в турецкие сериалы

Сейчас читают

«Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару
Молодожены Харламов и Ковальчук уже планируют детей: «Мы над этим работаем»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака