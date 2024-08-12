Стрит-арт: в Лондоне появилась седьмая за неделю работа Бэнкси

Известный художник, личность которого по сей день не раскрыта, продолжает творить на улицах города.

Аквариум с пираньями появился в центре Лондона. Именно так выглядит новое произведение Бэнкси. Это уже седьмая работа уличного художника за последнюю неделю. С понедельника на улицах британской столицы появлялись изображения различных животных, включая козла, слонов, обезьян, волка, пеликанов и кошки.

Однако последнюю работу, сделанную на рекламном щите, пришлось снять в целях безопасности. А другую спутниковую тарелку с волком — украли. Теперь власти пытаются защитить оставшиеся рисунки.

Серию работ уже окрестили «зоопарком». Поклонники пытаются разгадать замысел художника, и уже есть несколько теорий. Согласно одной из них — Бэнкси на этот раз решил не вкладывать в картины глубокий смысл, а просто захотел поднять настроение прохожим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Лондоне украли дорожный знак с новыми граффити Бэнкси.