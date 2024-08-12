Новая схема: как мошенники могут украсть деньги через «Госуслуги» и «Госключ»

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами»

Новая схема: как мошенники могут украсть деньги через «Госуслуги» и «Госключ»

Фото: 5-tv.ru

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Злоумышленники активно взялись за применение такого сценария.

Мошенники принялись тестировать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Как рассказали эксперты платформы «Народного фронта» «Мошеловка» в беседе с «Известиями», она очень убедительна для жертв, которые могут лишиться денег.

Координатор платформы Евгения Лазарева сообщила о получении уже нескольких обращений по поводу применения новой легенды. Жертвами становятся люди среднего и пенсионного возраста, которых мошенники считают доверчивыми и исполнительными.

Новая мошенническая схема состоит из нескольких этапов. Так, сначала злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах». После этого загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел портала для подписания документов в «Госключе». В этот момент жертва получает уведомление о необходимости подписать документ.

Затем гражданину звонит якобы сотрудник органов. Он говорит, что все счета скомпрометированы, а чтобы спасти деньги, нужно срочно подписать доверенность. Жертва в страхе за свои средства торопиться сделать все, как сказал «сотрудник органов».

Далее запускается вторая часть схемы. Жертве звонит «настоящий» правоохранитель и сообщает, что гражданин попался в ловушку мошенников. Аферисты после подписания доверенности получили доступ ко всем счетам человека, поэтому деньги нужно срочно перевести на безопасный счет.

«Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе», — отметила Лазарева.

Она добавила, что полученные сигналы о новой схеме поступили от людей, которые смогли сорваться с крючка мошенников. Однако скорость и интенсивность их появления говорит о том, что злоумышленники активно взялись за такой сценарий похищения денег у людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники обманывают россиян в мессенджерах.

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