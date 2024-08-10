Фейковые чаты: как мошенники обманывают россиян в мессенджерах

Как не стать жертвой злоумышленников?

Мошенники придумали новую схему развода: они создают в мессенджерах фейковые чаты с руководством компании и заставляют сотрудников совершать различные манипуляции с денежными средствами. Об этом рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с РИА Новости.

«Теперь атакующие создают групповой чат, куда добавляют реальных сотрудников организации и, вероятно, несколько фейковых аккаунтов руководителей, и сообщают, что в компании проходит проверка и участникам чата стоит ожидать звонка от правоохранительных или контролирующих организаций», — объяснил Голованов.

Далее хакеры требуют от сотрудников перевести деньги компании на определенный счет, взять кредит на свое имя, установить некую программу или поделиться экраном своего рабочего стола.

Голованов отметил, что подобный вид мошенников опасен именно потому, что хакер делает упор на профессиональную деятельность жертвы и таким образом легко вводит ее в заблуждение.

Чтобы не стать жертвой подобного обмана, Голованов советует крайне настороженно относиться к сообщениям о грядущих проверках и всегда звонить начальникам на рабочий телефон, а не через мессенджер.

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